Франция не проигрывала в последних 24 матчах ЧМ, когда забивала первой

Сборная Франции довольно быстро открыла счёт в четвертьфинальном поединке с Англией.

На 17-й минуте точный удар нанёс Орельен Тчуамени. Согласно сведениям BBC, французы не потерпели ни одного поражения в предыдущих 24 встречах в рамках чемпионата мира, когда открывали счёт. В последний раз «трёхцветные» уступили, забив первыми, в далёком 1982 году (2:3 против Польши).

Действующие чемпионы мира сразятся со сборной Марокко, если сегодня сумеют обыграть Англию. Ранее команда Дидье Дешама одолела Польшу (3:1), а по итогам групповой стадии стала первой, опередив Австралию, Тунис и Данию.