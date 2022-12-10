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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Франция не проигрывала в последних 24 матчах ЧМ, когда забивала первой

10 Декабря 2022 • 22:32 Комментировать
Англия
0:1
Франция
1 3.00 X 3.20 2 2.65
перерыв

Сборная Франции довольно быстро открыла счёт в четвертьфинальном поединке с Англией.

На 17-й минуте точный удар нанёс Орельен Тчуамени. Согласно сведениям BBC, французы не потерпели ни одного поражения в предыдущих 24 встречах в рамках чемпионата мира, когда открывали счёт. В последний раз «трёхцветные» уступили, забив первыми, в далёком 1982 году (2:3 против Польши).

Действующие чемпионы мира сразятся со сборной Марокко, если сегодня сумеют обыграть Англию. Ранее команда Дидье Дешама одолела Польшу (3:1), а по итогам групповой стадии стала первой, опередив Австралию, Тунис и Данию.

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Сборная Франции Чемпионат Мира
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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