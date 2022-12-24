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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Конте — о промахе Кейна в матче против сборной Франции: «Футбол бывает таким»

24 Декабря 2022 • 00:03 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о промахе форварда «шпор» Гарри Кейна с пенальти в четветьфинале ЧМ-2022.

«Футбол бывает таким. У вас могут быть захватывающие и разочаровывающие моменты. Он забил первый пенальти и промахнулся со второй попытки. Я никогда не промахивался с пенальти, потому что я не подходил к точке», — приводит слова испанского специалиста издание Eurosport. Тренер также отметил, что не беспокоится о моральном состоянии одного из лидеров «Тоттенхэма», назвав его нападающим мирового уровня.

Напомним, что капитан сборной Англии не реализовал пенальти в ворота Франции при счёте 1:2, что привело к вылету родоначальников футбола с катарского мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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