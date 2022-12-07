Конате: «С нетерпением жду дуэли Мбаппе и Уокера»

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате рассказал, что думает о противостоянии Килиана Мбаппе с Кайлом Уокером.

Нападающий «ПСЖ» и правый защитник «Манчестер Сити» считаются одними из быстрейших футболистов в мировом футболе, что добавляет дополнительную интригу в и без того интересный матч сборных Франции и Англии в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

«Мбаппе и Уокер – потрясающие игроки, – делится мнением Конате. – Я знаю, что Кайл – один из лучших правых защитников в мире. Очень интересно, как себя проявит Мбаппе в противостоянии с таким оппонентом. Я с нетерпением жду этой дуэли», – заявил Конате на пресс-конференции.