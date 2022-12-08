Рабио: «Нам нужно быть осторожными против англичан, но и им следует нас опасаться»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио поделился мыслями о предстоящем матче против сборной Англии.

Матч четвертьфинала катарского чемпионата мира пройдёт 10 декабря.

«Сборные Англии и Франции имеют схожие характеристики, включая быстрые фланги атаки. Нам придётся быть осторожными против такого соперника, но и они будут вынуждены действовать осторожно с нами, потому что мы всегда можем наказать. Важную роль также будут играть стандартные положения, при которых англичане очень опасны. Мы должны сохранять бдительность и не допускать тех же ошибок, что против Дании», – отметил на пресс-конференции Рабио.