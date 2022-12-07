Яя Туре: «Беллингем был звездой во всех матчах сборной Англии на этом чемпионате мира»

Экс-хавбек каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре оценил игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на этом чемпионате мира. Напомним, на счету 19-летнего футболиста пока один гол и результативная передача на турнире в Катаре.

«Как по мне, Беллингем был звездой во всех матчах сборной Англии на этом чемпионате мира. Иногда он забивает, иногда раздаёт ассисты. Тайминг его рывков в чужую штрафную площадь просто невероятен», – цитирует Туре The Athletic.

Напомним, 10 декабря сборная Англии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Франции. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.