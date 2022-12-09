Саутгейт прокомментировал возвращение Стерлинга в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возвращение в команду полузащитника Рахима Стерлинга. Напонмим, вингеру «Челси» на днях пришлось уехать обратно в Англию, чтобы разобраться в ограблении своего дома и поддержать семью.

«Конечно, как футбольный тренер ты всегда хочешь, чтобы твои лучшие игроки были в строю, но в жизни людей порой могут возникать сложные обстоятельства», – заявил Саутгейт на пресс-конференции.

Стерлинг должен быть в заявке сборной Англии на завтрашний матч четвертьфинала чемпионата мира против Франции. Стартовый свисток поединка ожидается в 22:00 по московскому времени.