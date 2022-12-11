Франция – первый в 21 веке действующий чемпион, дошедший до полуфинала ЧМ

Сборной Франции удалось то, что не получилось ни у одного действующего чемпиона мира с начала тысячелетия.

Коллектив Дидье Дешама одолел в четвертьфинальной битве Англию – 2:1. Впервые с 1998 года действующему победителю мундиаля удалось добраться до полуфинала нового розыгрыша, утверждает Opta. 24 года назад это сделала Бразилия.

В 2002 году с данной задачей не справились всё те же французы, в 2006 не у дел остались бразильцы, в 2010 – итальянцы, в 2014 неудачу потерпели испанцы, а в 2018 список чемпионов-неудачников пополнила Германия.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет против Марокко.