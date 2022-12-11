Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после вылета с чемпионата мира в Катаре.

Английская национальная команда выиграла свою группу и одолела Сенегал в 1/8 финала (3:0), но уступила сборной Франции в четвертьфинале – 1:2. Согласно заявлениям итальянского инсайдера Николо Скиры, данный результат не убедил футбольную ассоциацию Англии в необходимости продолжения сотрудничества с Саутгейтом. В ближайшие дни будет организована встреча, на которой решится будущее специалиста.

Гарет Саутгейт возглавляет сборную Англии с осени 2016 года. Под его руководством команда стала полуфиналистом ЧМ-2018 и финалистом чемпионата Европы – 2020.