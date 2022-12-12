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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лепёхин: Удача была на стороне французов в матче с Англией

12 Декабря 2022 • 16:19 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу сборной Франции над Англией. Матч 1/4 финала чемпионата мира завершился со счетом 2:1.

«Матч здесь получился непредсказуемым, и результат мог быть какой угодно. Но, наверное, у Франции все же более мобильная команда, и где-то удача была на их стороне», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, эти команды должны были сыграть между собой на более высокой стадии, ведь они являются одними из фаворитов мундиаля.  

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с Марокко, матч пройдет 14 декабря, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Константин Лепёхин
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