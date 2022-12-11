Канчельскис: «Не видел, чтобы французы доминировали в матче с Англией»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной Англии от Франции (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

По мнению эксперта, несмотря на поражение, подопечные Гарета Саутгейта в прошедшей встрече выглядели неплохо, однако им не удалось реализовать свои моменты, в отличии от игроков сборной Франции.

«Вчера должна была быть серия пенальти. Не видел, чтобы французы доминировали. Промах Кейна? У него просто сдали нервы», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, в полуфинале текущего мундиаля французы встретятся с командой Марокко. Этот матч состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.