Сака отреагировал на сравнение с Мбаппе

Футболист английской национальной команды Букайо Сака высказался о сравнении со Килианом Мбаппе.

«Спасибо за комплимент, однако есть только один Килиан Мбаппе. Точно так же, как есть только один такой игрок, как я. Хочется просто быть собой и делать всё возможное, чтобы помогать команде», — цитирует игрока «Арсенала» издание L’Equipe. Букайо также отметил, что задачей на чемпионате мира является победа, а не открытие новых талантов.

Напомним, что сборные Франции и Англии встретятся в четвертьфинальной паре катарского мундиаля. Игра пройдёт в субботу, 10 декабря.