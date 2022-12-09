Филлипс: «Мы очень счастливы, что Стерлинг вернулся в расположение сборной»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс очень рад, что вингер Рахим Стерлинг вернулся в расположении команду. Напомним, футболисту лондонского «Челси» пришлось на несколько дней вернуться в Лондон, чтобы поддержать свою семью после ограбления дома.

«Рахим – невероятный игрок. Конечно, ему пришлось вернуться в Англию, так как его дом был ограблен. Мы очень счастливы, что в конечном итоге Стерлинг вернулся в расположение сборной. Надеюсь, он сыграют важную роль в предстоящих матчах», – заявил Филлипс на пресс-конференции.

Напомним, что завтра в 22:00 по московскому времени сборная Англии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Францией.