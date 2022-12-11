Каррагер рассказал, в чем заключалась ошибка сборной Англии в матче с Францией

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, в чем заключалась главная ошибка сборной Англии в игре 1/4 финала мундиаля против Франции (1:2).

«Перед игрой я чувствовал, что Англия должна быть смелее в плане проведения замен. Теперь, когда у команд есть пять замен в их арсенале, тренер может сильнее повлиять на ход поединка и изменить его. Я уверен в том, что скамейка сборной Англии была самой сильной на турнире», — сказал Каррагер в интервью для Еurosport.co.uk.

Английская команда покинула турнир в Катаре, а Франция прошла в полуфинал, где сыграет против Марокко. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru