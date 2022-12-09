Дешам: «У сборной Англии нет слабых мест»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о команде Англии, против которой его подопечные сыграют в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Чем дальше, тем выше уровень соперников. Требования тоже повышаются. Я считаю, что у нашего соперника нет слабых мест. Для меня это очевидный факт. Возможно, есть вещи, которые они делают немного хуже, чем мои подопечные. Нам нужно воспользоваться этим. Нужно четко понимать, в чем мы можем их наказать», - передает слова специалиста RMC Sport.

Матч Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.