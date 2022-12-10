Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Англии получила первую жёлтую карточку на ЧМ-2022

10 Декабря 2022 • 23:53 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

В эти минуты заканчивается основное время матча между сборными Англии и Франции в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу. На 89-й минуте поединка защитник британской команды Гарри Магуайр жестко сыграл в воздухе против Антуана Гризманна, огрев оппонента локтем по голове. Магуайр получил заслуженную желтую карточку. Интересно, что она стала первой для сборной Англии на этом чемпионате мира, при этом это уже пятый поединок на турнире для подопечных Гарета Саутгейта.

На табло горит счет 1:2, сборная Англии близка к тому, чтобы досрочно завершить выступления и пропустить в полуфинал французов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1
0
5.40 3.65 1.73
Видео
Окончен
Англия Англия
Франция Франция
1
2
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира – рекорд
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Португалия не показала ничего яркого»
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция – первый в 21 веке действующий чемпион, дошедший до полуфинала ЧМ
00:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии установила свой рекорд по количеству мячей на чемпионате мира
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция стала первой командой, выигравшей матч ЧМ при двух пенальти, назначенных в пользу соперника
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Определились все полуфиналисты чемпионата мира
10 Декабря
23:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии получила первую жёлтую карточку на ЧМ-2022
23:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: «Чемпионат мира раз в два года - перебор»
23:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бернарду Силва: «Португалия упустила отличную возможность выиграть чемпионат мира» 1
23:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лизаразю: «Не ожидал, что Испания и Германия так рано покинут чемпионат»
23:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн установил рекорд ЧМ по голам с пенальти
23:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн сравнялся с Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии всех времён
23:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лизаразю: «Сожалею, что Италии нет на чемпионате мира»
23:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду навсегда останется героем» 1
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гризманн превзошёл достижение Зидана и Анри 1
Все новости
Рекомендуем