Сборная Англии получила первую жёлтую карточку на ЧМ-2022

В эти минуты заканчивается основное время матча между сборными Англии и Франции в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу. На 89-й минуте поединка защитник британской команды Гарри Магуайр жестко сыграл в воздухе против Антуана Гризманна, огрев оппонента локтем по голове. Магуайр получил заслуженную желтую карточку. Интересно, что она стала первой для сборной Англии на этом чемпионате мира, при этом это уже пятый поединок на турнире для подопечных Гарета Саутгейта.

На табло горит счет 1:2, сборная Англии близка к тому, чтобы досрочно завершить выступления и пропустить в полуфинал французов.