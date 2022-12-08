Сборная Англии официально подтвердила, что полузащитник Рахим Стерлинг вернётся в расположение команды к четвертьфиналу чемпионата мира против Франции. Официальный сайт «трёх львов» сообщает, что вингер лондонского «Челси» должен присоединиться к партнёрам завтра, хотя матч с французами состоится 10 декабря.

Напомним, ранее Стерлинг был вынужден вернуться в Великобританию из-за того, что его дом в Лондоне был ограблен. Злоумышленники вынесли много ценных вещей, полиция до сих пор продолжает расследование.

На этом чемпионате мира Стерлинг отметился одним голом, который был забит в ворота Ирана в первом туре группового этапа.