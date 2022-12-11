Кроос назвал лучший матч чемпионата мира - 2022

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос остался под впечатлением от поединка ¼ финала чемпионата мира – 2022, в котором отношения выясняли национальные команды Англии и Франции. Встреча завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:1.

«Пока это лучший матч чемпионата мира», - оставил сообщение немецкий футболист в своих социальных сетях.

Франция вышла в полуфинал, где поборется за путевку в решающий поединок с командой Марокко. В другом матче встретятся Аргентина и Хорватия.

Финал чемпионата мира в Катаре запланирован на воскресенье, 18 декабря.