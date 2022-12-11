Назван лучший игрок матча Англия - Франция

Центральный форвард сборной Франции Оливье Жиру признан лучшим футболистом четвертьфинального поединка чемпионата мира – 2022 против команды Англии. Опытный нападающий стал автором победного гола в концовке второго тайма. «Трёхцветные» выиграли матч со счетом 2:1 и шагнули в полуфинальную стадию турнира.

За путевку в финал мундиаля, проходящего на футбольных полях Катара, подопечные Дидье Дешама поборются с национальной командой Марокко. Игра пройдет в среду, 14 декабря.

В другом полуфинальном поединке встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Этот матч состоится 13 декабря.