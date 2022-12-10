Тчуамени всё же сфолил на пенальти, Кейн сравнял счёт

На чемпионате мира за выход в полуфинал играют сборные Англии и Франции. На 52-й минуте Орельен Тчуамени всё же «привёз» пенальти в свои ворота. Если за фол на Гарри Кейне в первом тайме арбитр не стал давать 11-метровый, то сейчас снос Букайо Саки был явным и бесспорным, настолько же, как и ненужным со стороны француза.

К мячу подошел капитан англичан Гарри Кейн и пробил в левый верхний угол на силу, а голкипер бросился к другой штанге. Счет стал 1:1, и в этом поединке всё начинается сначала.

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