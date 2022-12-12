Линекер: «Надеюсь, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном уходе Гарета Саутгейта с поста наставника национальной команды.

Напомним, на текущем чемпионате мира, который проходит в Катаре, сборная Англии завершила свои выступления на стадии 1/4 финала, уступив действующему победителю турнира Франции (1:2).

Линекер выразил надежду на то, что несмотря на неудачу, Саутгейт продолжит свою работу в английской сборной.

«Я надеюсь, что он останется. Такое ощущение, что он строит что-то особенное. К этой команде относятся с большим уважением во всём мире», — написал Линекер в своих социальных сетях.

Саутгейт руководит национальной командой с 2016 года. С тех пор наивысшим достижением 52-летнего специалиста у руля сборной остаётся финал Евро-2020. Контракт тренера с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до конца декабря 2024 года.