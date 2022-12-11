Смородская: «Кейн не виноват, Франция была сильнее»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказалась о промахе нападающего сборной Англии Гарри Кейна в конце матча ¼ финала чемпионата мира против Франции. Форвард не забил пенальти, хотя мог сравнять счет и перевести игру в овертайм.

«Кейна нельзя винить в поражении. Конечно, он ужасно расстроен и подавлен. Я представляю его состояние. Факт остается фактом: сборная Франции была не сильно лучше, но сильнее», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Матч завершился победой Франции со счетом 2:1. Подопечные Дидье Дешама шагнули в полуфинал мундиаля, где встретятся с командой Марокко.