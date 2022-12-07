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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Райс пропускает тренировку сборной Англии из-за болезни

07 Декабря 2022 • 15:38 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Сборная Англии ведёт подготовку к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Франции. В среду тренировочное занятие команды пропускает основной полузащитник команды – Деклан Райс. Футболист заболел, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Низар Кинселла.

В трёх из четырёх прошедших матчей сборной Англии на чемпионате мира – 2022 Деклан Райс проводил на поле по 90 минут. Ещё в одном матче полузащитник отыграл почти час – 58 минут.

Матч сборных Англии и Франции пройдёт в субботу, 10 декабря. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет с победителем дуэли Марокко – Португалия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Деклан Райс
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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