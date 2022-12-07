​Райс пропускает тренировку сборной Англии из-за болезни

Сборная Англии ведёт подготовку к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Франции. В среду тренировочное занятие команды пропускает основной полузащитник команды – Деклан Райс. Футболист заболел, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Низар Кинселла.

В трёх из четырёх прошедших матчей сборной Англии на чемпионате мира – 2022 Деклан Райс проводил на поле по 90 минут. Ещё в одном матче полузащитник отыграл почти час – 58 минут.

Матч сборных Англии и Франции пройдёт в субботу, 10 декабря. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет с победителем дуэли Марокко – Португалия.