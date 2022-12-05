Англия и Франция впервые сыграют друг с другом в плей-офф крупного турнира

Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира, одолев сборную Сенегала (3:0).

Чуть раньше Франция переиграла Польшу (3:1). 10 декабря англичане и французы разыграют между собой путёвку в полуфинал катарского мундиаля, и данная встреча, как информирует Opta, станет первым за всю историю очным противостоянием команд в плей-офф чемпионатов мира и Европы.

Ранее Англия и Франция сталкивались только в поединках групповой стадии крупных турниров. Последний такой случай датирован 2012 годом – тогда команды поделили очки, сыграв 1:1. Последняя же встреча в рамках чемпионата мира состоялась в далёком 1982 году, когда верх англичане взяли верх – 3:1.