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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Магуайр — о сборной Англии: «Сейчас у нас есть уверенность, что мы должны выиграть чемпионат мира»

08 Декабря 2022 • 10:03 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о целях своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

По словам 29-летнего футболиста, в отличии от сборной, которая выступала четыре года назад на мундиале в России, сейчас подопечные Гарета Саутгейта верят в итоговый успех.

«Думаю, теперь у нас есть уверенность, что мы должны выиграть этот турнир. Это хорошая перемена в менталитете», — цитирует Магуайра BBC.

Вместе с тем защитник отметил, что выиграть мундиаль будет непросто, поскольку есть ещё пять или шесть команд, ставящих перед собой такие же задачи.

Напомним, 10 декабря в матче 1/4 финала чемпионата мира Англия встретится с Францией. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Магуайр
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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