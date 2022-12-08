Магуайр — о сборной Англии: «Сейчас у нас есть уверенность, что мы должны выиграть чемпионат мира»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о целях своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

По словам 29-летнего футболиста, в отличии от сборной, которая выступала четыре года назад на мундиале в России, сейчас подопечные Гарета Саутгейта верят в итоговый успех.

«Думаю, теперь у нас есть уверенность, что мы должны выиграть этот турнир. Это хорошая перемена в менталитете», — цитирует Магуайра BBC.

Вместе с тем защитник отметил, что выиграть мундиаль будет непросто, поскольку есть ещё пять или шесть команд, ставящих перед собой такие же задачи.

Напомним, 10 декабря в матче 1/4 финала чемпионата мира Англия встретится с Францией. Начало — в 22:00 по московскому времени.