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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Британский журналист рассказал о минусах сборной Англии

09 Декабря 2022 • 00:59 Комментировать
Англия
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Франция
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10.12 22:00

Британского журналиста ESPN Джона Брэдли в преддверии матча со сборной Франции попросили назвать плюсы и минусы национальной сборной Англии. 

«У команды есть уязвимые места. Оборона не внушает доверия, хоть и не пропускает три матча подряд. Сомневаюсь и по поводу выбора Пикфорда первым номером сборной. Но самое главное — календарь. Пока Англия ещё не проходила тестирование топ-командой», - цитирует Брэдли «Спорт-Экспресс».

В числе плюсов сборной своей страны журналист отметил одно из лучших молодых поколений в мире. В их числе Фил Фоден и Джуд Беллингем. А также качественную игру опытных футболистов и умение добиваться результата, так как на последних крупных турнирах англичане проходили далеко.

Сборная Англии выиграла группу В на мундиале в Катаре, выйдя с первого места. В квартете англичане сыграли со сборными США (0:0), Ирана (6:2) и Уэльса (3:0).

Испытание на стадии 1/8 финала британцы прошли успешно, не заметив на пути сборную Сенегала – 3:0.

Матч сборных Англии и Франции в рамках четвертьфинала мундиаля в Катаре состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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