Хендерсон рассказал, что нужно Англии для победы над Францией

Игрок средней линии сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от встречи с командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Мы понимаем, что нам будет противостоять соперник мирового уровня. За Францию играют футболисты очень высокого класса. Это серьезное испытание для нас. К тому же, французы являются действующими чемпионами мира. Но мы верим в наши силы, если выйдем на новый уровень своих возможностей, то сможем победить. Нужно верить и играть на максимуме», - передает слова полузащитника BBC Sport.

Матч Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря.