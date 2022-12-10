Стрепетов поделился ожиданиями от игры сборных Англии и Франции

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оставил прогноз на заключительный четвертьфинал ЧМ-2022 между Англией и Францией.

«А почему Англия не может преподнести сюрприз и нарушить все планы чемпионата? Мы ждали в финале Францию — Бразилию, но не дождались и уже увидели столько неожиданных результатов. Почему бы не посмотреть на ещё один, когда англичане смогут поставить Францию на место? Это большой вопрос», — приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

По его мнению, шанс подопечных Гарета Саутгейта заключается в игре на контратаках, однако он отметил, что не будет считать выход родоначальников футбола в полуфинал сенсацией.

Напомним, что Англия и Франция встретятся сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.