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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Невилл пожаловался на судью после матча Англия – Франция

11 Декабря 2022 • 02:47 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Бывший английский футболист Гари Невилл крайне недоволен работой бригады арбитров в поединке четвертьфинала чемпионата мира.

Команда Гарета Саутгейта потерпела поражение от Франции (1:2), несмотря на два заработанных пенальти, один из которых не реализовал Гарри Кейн.

«Сегодняшнее судейство – просто кошмар, – высказывается Невилл о работе Вилтона Сампайо и его помощников, выступая на ITV. – Я не говорю, что это единственная причина поражения, но рефери просто был плох. Он не соответствовал уровню.

Думаю, это был равный матч, а во втором тайме Англия даже превзошла Францию. Отличная игра ребят. В моё время в матчах с топ-соперниками всё было хуже», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Гари Невилл
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