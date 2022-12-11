Франция стала первой командой, выигравшей матч ЧМ при двух пенальти, назначенных в пользу соперника

Сборная Франции установила уникальное достижение в матче против Англии.

Французы победили со счётом 2:1, но допустили у своих ворот сразу два одиннадцатиметровых: в первом случае Гарри Кейн был точен, а при второй попытке не забил, упустив возможность перевести игру в дополнительное время. По информации Opta, впервые в истории чемпионата мира (за всё время сбора подробной статистической информации) зафиксирован случай, когда одна из команд победила, несмотря на два пенальти, назначенных в свои ворота.

Сборная Франции отправилась в полуфинал, где сыграет против Марокко. Матч пройдёт 14 декабря.