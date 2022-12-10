Сборная Франции забила англичанам благодаря дальнему бильярдному выстрелу Тчуамени

В эти минуты проходит заключительный четвертьфинальный матч чемпионата мира, достойный главного поединка турнира. На поле сборные Англии и Франции. Номинальные гости разогнали контратаку с левого фланга, Килиан Мбаппе дважды ее разгонял, а в итоге Антуан Гризманн откатил мяч на набегающего Орельена Тчуамени, который метров с 25 со страшной силой пробил в левый нижний угол ворот Джордана Пикфорда. Счет стал 1:0.

Победитель в этой паре в следующем раунде встретится с командой Марокко, которая сегодня неожиданно выбила португальцев.

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