​Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Главная звезда сборной Франции, Килиан Мбаппе, пропустил вторничную тренировку команды в Дохе. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Отмечается, что никаких проблем со здоровьем у Мбаппе нет – он просто работал над восстановлением в спортивном зале.

Килиан Мбаппе занимает первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата мира – 2022. На турнире в Катаре форвард сборной Франции забил уже пять голов.

В настоящий момент сборная Франции готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Англии. Команды сразятся за путёвку в полуфинал мундиаля в ближайшую субботу, 10 декабря.