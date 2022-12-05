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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сёмин: «На сегодняшний момент Франция — фаворит чемпионата мира»

05 Декабря 2022 • 12:38 Комментировать
Англия
...
Франция
10.12 22:00

Бывший главный тренер национальной команды России Юрий Сёмин высказался о выступлении сборной Франции на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«На сегодняшний момент Франция — фаворит чемпионата мира. У них есть Мбаппе», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что звёздный нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе имеет все возможности для того, чтобы побить рекорд бывшего футболиста сборной Германии Мирослава Клозе по забитым голам на чемпионатах мира.

На стадии четвертьфинала ЧМ-2022 сборная Франции сойдётся в очном противостоянии с национальной командой Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Сборная Франции Мирослав Клозе Килиан Мбаппе
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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