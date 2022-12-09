Трезеге назвал самого совершенного нападающего ЧМ-2022

Экс-футболист «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге высказался о нападающем «трёхцветных» Оливье Жиру. На чемпионате мира – 2022 36-летний форвард побил рекорд Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной.

«Сейчас тяжело найти футболистов, которые играют как Оливье. Я считаю его самым совершенным форвардом чемпионата мира в Катаре. В этой сборной Франции присутствуют красота и техника. Команда должна успешно завершить свою работу», - цитирует Давида RMC Sport.

Жиру сыграл за «трёхцветных» 117 матчей и забил 52 гола.

В ¼ финала ЧМ Франция встретится с Англией.