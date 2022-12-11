Вратарь сборной Англии: «Можно победить и быть не лучшей командой, это и сделала Франция»

Страж ворот сборной Англии Роберт Грин пообщался с журналистами после поединка ¼ финала чемпионата мира – 2022 против команды Франции. Британцы потерпели поражение со счетом 1:2 и завершили участие в мундиале.

«В этом матче великолепно сыграл Букайо Сака. Что касается победы Франции, то можно выиграть и быть не лучшей командой в поединке. Это сегодня и сделали французы», - передает слова голкипера BBC Sport.

Франция пробилась в полуфинал чемпионата мира, где померяется силами с главной сенсацией турнира – сборной Марокко. Поединок состоится в среду,14 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.