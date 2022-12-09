Мостовой назвал победителя матча Англия - Франция

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между Англией и Францией в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«В непростой борьбе победу одержат действующие обладатели титула за счет более слаженных и агрессивных действий в нападении. Мой прогноз - победа Франции», - передает слова Александра Vseprosport.ru.

Встреча национальных команд Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Победитель этого матча встретится в ½ финала с Португалией или Марокко.