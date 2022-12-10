Французский журналист уверен, что Франция обыграет Англию и дойдёт до финала чемпионата мира

Французский журналист Кристофер Ру высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором «трёхцветные» встретятся с Англией.

Ру убеждён, что сборная Франции одержит победу в этой игре, а впоследствии сумеет дойти до финала турнира благодаря своему лидеру Килиану Мбаппе.

«Сегодня Франция одержит победу со счётом 2:0. У нашей сборной есть главное преимущество — Мбаппе. Он решает судьбы матчей», — цитирует журналиста Sport24.

Матч Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале мундиаля встретится с лучшей командой из пары Марокко — Португалия.