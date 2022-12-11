Льорис: «Мне очень жаль Кейна»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над Англией (2:1) и роковой промах своего одноклубника.

Гарри Кейн – товарищ Льориса по «Тоттенхэму» – мог перевести игру в дополнительное время, но неудачно исполнил пенальти на 84-й минуте. Ранее он всё же забил Льорису – и тоже с одиннадцатиметровой точки.

«Очень рад победе, но, конечно, мне жаль видеть расстроенного Кейна, которого я отлично знаю и очень уважаю», – заявил в интервью TF1 Льорис, с сегодняшнего дня являющийся единоличным рекордсменом по количеству матчей за сборную Франции.

В полуфинале французы сыграют против сборной Марокко, одолевшей Португалию.