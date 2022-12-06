Кейн: «Хендерсон — один из лучших футболистов, с которыми я играл»

Капитан английской национальной команды Гарри Кейн высказался о своём партнёре по сборной Джордане Хендерсоне.

«Хендерсон, я всегда говорил, один из лучших футболистов, с которыми я играл. Он заставляет игроков полностью выкладываться. В тех играх, которые он провёл, Хендерсон был выдающимся как с мячом, так и без, подгоняя всех. Я чувствую это при прессинге, поскольку мне приятно слышать его сзади», — приводит слова форварда «Тоттенхэма» издание Goal.

По мнению Кейна, Хендерсон всегда будет заводить партнёров вне зависимости от качества их игры, а также отметил его важность в победе над Сенегалом. Напомним, что хавбек «Ливерпуля» забил во встрече 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

Следующим соперником английской сборной станут французы. Встреча пройдёт в Эль-Хауре в субботу, 10 декабря.