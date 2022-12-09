​Упамекано не считает Беллингема угрозой

Защитник сборной Франции Дайо Упамекано в преддверии матча против Англии высказался о Джуде Беллингеме.

«Я бы не сказал, что Джуд Беллингем является угрозой, но у них очень сильная команда. Я знаю Беллингема по матчам «Бавария» - «Боруссия», в которых царит война. Это настоящий талант, хороший футболист, который сейчас набирается опыта. Думаю, это будет хороший бой в средней линии. Мы рассчитываем на опытных игроков – на Рабио и Гризманна», - сказал Упамекано, чьи слова приводит Goal.com.

Матч Англия – Франция в рамках четвертьфинала чемпионата мира - 2022 пройдёт в субботу, 10 декабря.