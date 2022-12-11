Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата мира Франция – Англия.

- Какие впечатления оставила игра Франция – Англия?

- Матч очень понравился. До этого в других четвертьфиналах команды осторожничали, но здесь было не так. Эти сборные играли в футбол.

- Ждали большего от англичан в этом матче, или они показали все, на что способны?

- Я думал, что Англия должна пройти дальше, если судить по тем предварительным матчам, которые они провели. Во втором тайме они имели большое игровое преимущество. Но не хватило в концовке, чтобы забить. Забей второй пенальти Кейн, еще неизвестно, как бы повернулась игра. Но это уже дело случая.

- Почему у такого опытного игрока не получилось реализовать пенальти?

- Мне кажется, Кейну не надо было идти бить второй раз, потому что когда он исполнял первый одиннадцатиметровый, то бил с удара. Видно, что была неуверенность. Не надо было ему идти второй раз к точке. Все-таки ответственность была очень высокая.

- Он взял вину за поражение на себя. Правильно сделал?

- Конечно. От этого пенальти завесило практически все. Понятно, что никто не может знать, что случилось бы в дополнительное время. Но в данной ситуации он поступил честно. Я с ним согласен.

- Кого отметите в составе французов?

- Не люблю выделять отдельных футболистов, потому что выигрывает всегда команда.

- По игре французы тянут на чемпионов мира?

- Я французские команды видел с 1966 года, и лучшая сборная у них была в 1982 году. В той сборной играл Дешам – нынешний наставник. Одна средняя линия тогда чего стоила: Тигана, Дешам, Платини. Они показывали суперфутбол, когда стали чемпионами Европы. Или взять сборную Франции, которая обыграла бразильцев в Париже в 1998 году. Я воочию видел, как Зидан забил два мяча из трех команде с великим Роналдо в составе.

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- Для вас французы – главные претенденты на трофей?

- Шансы 50 на 50 у Франции и Аргентины. Хотя с Марокко французам будет очень тяжело, учитывая, какую игру показывают африканцы. Португальцы ведь показывали приличный футбол. Причем за весь второй тайм марокканцы всего два раза подошли к их воротам, хотя и могли забивать. Поэтому я бы не сбрасывал Марокко со счетов. Эта сборная вполне может дать бой французам. Тем более, команда играет в десять человек сзади. Весь расчет на быстрых нападающих, которые могут наделать шороху. Этот чемпионат мира преподнес уже много сюрпризов, и я уверен, что они продолжатся.

- Кого хотели бы видеть в финале турнира?

- Францию и Аргентину. В этих командах собраны звезды. Хочется посмотреть на Месси, Мбаппе. Также интересно, сможет ли забить Оливье Жиру.

Елена Григорьевская