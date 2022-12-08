«Масштабное противостояние»: Филлипс высказался о матче Англия - Франция

Хавбек сборной Англии Кэлвин Филлипс высказался насчет предстоящего поединка против команды Франции в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Это масштабное противостояние. Нас ждет захватывающая игра, которая будет очень сложной. Каждый футболист команды хочет принять участие в таком матче, а если нет, то хотя бы поддержать парней, которые выйдут на поле. Если появится возможность войти в игру, ты должен быть готов на 100%», - передает слова полузащитника Sky Sports.

Матч ¼ финала между сборными Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.