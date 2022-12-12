Хэмилтон обратился к Кейну после промаха с пенальти

Многократный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на промах нападающего Гарри Кейна с пенальти в концовке поединка против сборной Франции в плей-офф чемпионата мира. Встреча завершилась поражением подопечных Гарета Саутгейта со счетом 1:2.

«Брат, мы гордимся тобой. Выше голову! Вся команда проделала большую работу. Благодарю вас за то, что так представили нашу страну», - гласит сообщение Хэмилтона в социальных сетях.

В полуфинале сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, сыграет против команды Марокко. В другом поединке ½ финала встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

Финал мундиаля состоится 18 декабря.