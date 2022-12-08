​Эвра: «Франция собирается разгромить Англию»

В четвертьфинале чемпионата мира в субботу сразятся сборные Франции и Англии. Комментарий по поводу предстоящего матча дал экс-игрок французской команды Патрис Эвра.

«Перед матчем я чувствую себя уверенно, но не высокомерно. Думаю, это будет интересная игра. Англии нужно переживать о таких игроках, как Мбаппе, но Франции тоже нужно переживать о таких игроках, как Сака и Фоден.

Я чувствую, что Франция собирается разгромить Англию. Но Англия способна победить Францию. Я уверен в команде, но я допускаю неожиданность», - слова бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» приводит Goal.com.