Казанский назвал фаворита чемпионата мира в Катаре

Известный комментатор Денис Казанский ответил на вопрос, кто выиграет чемпионат мира 2022 года.

«В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дидье Дешама, теперь она для меня и фаворит», — приводит слова Казанского «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт считает, что если бы форвард сборной Англии Гарри Кейн забил пенальти в матче с Францией, то неизвестно, кто бы сейчас играл в полуфинале с Марокко.

Матч 1/2 финала чемпионата мира между Францией и Марокко состоится завтра, 14 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.