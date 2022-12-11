Баженов оценил уровень футбола в матче Англия - Франция

Экс-футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился впечатлениями от четвертьфинального матча чемпионата мира – 2022, в котором встречались сборные Англии и Франции.

«Французы вчера были сильнее Англии в моменте. Не скажу, что они на голову всех сильнее, но в определенном моменте показывают свою силу. Это один из лучших матчей на ЧМ», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

Встреча завершилась победой французов со счетом 2:1. В ½ финала подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной сборной Марокко. Африканцы в четвертьфинале сенсационно одолели Португалию – 1:0.