​Фердинанд считает, что Англия сильнее Франции как команда

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд сказал несколько слов по поводу предстоящего матча сборных Англии и Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Сборная Англии как команда лучше, но у сборной Франции есть Килиан Мбаппе – это суперзвезда», - сказал Фердинанд в эфире BBC.

Сборные Англии и Франции будут сражаться за путёвку в полуфинал чемпионата мира. Свой матч 1/4 финала мундиаля «три льва» и «трёхцветные» проведут в субботу, 10 декабря.

Напомним, что в 1/8 финала сборные Англии и Франции обыграли соответственно Сенегал (3:0) и Польшу (3:1), оправдывая статус фаворитов дуэлей.