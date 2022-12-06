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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Жиру сравнил себя с Кейном

06 Декабря 2022 • 23:11 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о форварде английской национальной команды Гарри Кейне.

Напомним, что французы и англичане разыграют между собой путёвку в полуфинал чемпионата мира. Матч состоится 10 декабря.

«Я уже обсуждал Кейна с Уго Льорисом. Думаю, я и Гарри – во многом схожие нападающие, мы оба сильны физически. Он не только способен забивать, но и активно участвует в командных розыгрышах. Англия очень здорово смотрится на этом турнире, нас ждёт интересная игра», – приводит Football Italia слова футболиста «Милана».

Оливье Жиру отметился в Катаре тремя голами, а на счету Гарри Кейна одно взятие ворот и три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Сборная Англии Сборная Франции Оливье Жиру Гарри Кейн
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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