Жиру сравнил себя с Кейном

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о форварде английской национальной команды Гарри Кейне.

Напомним, что французы и англичане разыграют между собой путёвку в полуфинал чемпионата мира. Матч состоится 10 декабря.

«Я уже обсуждал Кейна с Уго Льорисом. Думаю, я и Гарри – во многом схожие нападающие, мы оба сильны физически. Он не только способен забивать, но и активно участвует в командных розыгрышах. Англия очень здорово смотрится на этом турнире, нас ждёт интересная игра», – приводит Football Italia слова футболиста «Милана».

Оливье Жиру отметился в Катаре тремя голами, а на счету Гарри Кейна одно взятие ворот и три результативных паса.