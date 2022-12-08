Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал своего самого сложного соперника в карьере. Выбор футболиста пал на вингера мюнхенской «Баварии» Садио Мане, с которым Уокер несколько лет пересекался в матчах против «Ливерпуля».

«Я бы назвал Садио Мане, ведь он не даёт тебе ни минуты отдыха, когда ты с мячом. Неймар и Мбаппе тоже это делают, но не в таких объёмах. Они скорее берегут энергию, чтобы атаковать с более свежими силами», – цитирует Уокера немецкое издание Sport Bild.

Мане пропустил этот чемпионат мира из-за травмы, но его сборная Сенегала смогла выйти из группы. В ⅛ финала африканцы разгромно проиграли Англии 0:3.