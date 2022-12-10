Потенциальный судейский скандал: сборная Англии могла получить пенальти за снос Кейна

В субботу проходит заключительный матч стадии 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года. За выход в следующий раунд бьются национальные команды Англии и Франции. На 26-й минуте игра была прервана секунд на 50 из-за того, что судьи на ВАР вместе с главным арбитром принимали решение по поводу спорного момента у ворот французов. Форвард сборной Англии Гарри Кейн справа проникал в штрафную и упал у ее линии уже внутри после контакта с героем первого тайма, Орельеном Тчуамени. Как показали повторы, судьи, скорее всего, приняли решение, что контакт между футболистами не был достаточным для того, чтобы ставить 11-метровый в пользу англичан.

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