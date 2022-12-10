Канчельскис признался, что будет болеть за сборную Англии в матче против Франции

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от встречи сборных Англии и Франции в четвертьфинале ЧМ-2022.

«В матче с Францией буду поддерживать Англию. Почему? Болею за те страны, где я играл. Если бы играла Италия, то я болел бы за них, потому что в своё время там выступал», — заявил экс-полузащитник «красных дьяволов» в интервью «Чемпионату».

Эксперт считает, что подопечным Гарета Саутгейта придётся тяжело, однако он верит в успех родоначальников футбола. По мнению Канчельскиса, победитель этой пары выйдет в финал турнира.

Напомним, что Англия и Франция закроют четвертьфинальную стадию сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.